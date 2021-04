김상희 부의장, "신났네" 사과 없이 의사봉 잡자…野 전원 퇴장

[아시아경제 허미담 기자] 더불어민주당 소속 김상희 국회부의장이 야당 의원을 향해 "신났네 신났어"라는 발언을 해 논란이 된 가운데 20일 국민의힘 의원들이 대정부질문 도중 본회의장에서 전원 퇴장하는 사태가 벌어졌다.

이날 국회 경제 분야 대정부질문에서 5번째 질의자인 김선교 국민의힘 의원 발언이 끝난 뒤, 박병석 국회의장은 의사봉을 김 부의장에게 넘겼다.

그러자 국민의힘 의원들 사이에서 "사과하세요", "뭐 하는 거야 지금", "부의장님 사과부터 하세요" 등의 고성이 나왔다.

특히 김성원 국민의힘 원내수석부대표는 의장석 바로 앞까지 나가 "아무 말도 없이 그냥 진행할 수 있냐"며 "뭐라도 얘기를 하셔야 하지 않겠냐. 지금까지 기다렸는데"라고 항의했다.

그러나 김 부의장이 이를 무시한 채 사과 발언 없이 진행을 이어갔다. 이에 국민의힘 의원들은 항의하며 본회의장에서 전원 퇴장했다.

앞서 전날 국회 본회의장에서 정치·외교·통일·안보 분야 대정부질문을 진행하던 김 부의장은 허은아 국민의힘 의원이 질의를 마친 뒤 국민의힘 의원들 사이에서 '잘했다'는 응원이 나오자 "신났네 신났어"라고 발언했다. 김 부의장은 자신의 마이크가 켜져 있는 줄 모르고 발언한 것으로 보인다.

다만 민주당은 국민의힘의 단체 퇴장이야말로 민생을 외면한 행동이라고 지적했다.

한준호 민주당 원내대변인은 서면 브리핑을 통해 "대정부질문은 민생을 놓고 치열하게 논의해야 하는 장이다. 김 부의장의 혼잣말에 문제가 있었다면 정당한 절차와 방법으로 지적하고, 대화로 해결해야 한다"고 지적했다.

이어 "국민의힘은 꼬투리 잡을 기회만 보지 말고, 국민과 민생을 바라봐달라"고 강조했다.

허미담 기자 damdam@asiae.co.kr