주호영 "윤호중 질주? 우려스러워…당정 불협화음 없길"

[아시아경제 금보령 기자] 주호영 국민의힘 당 대표 권한대행이 여당과 정부를 향해 '협치와 포용'을 강조했다.

주 대행은 19일 국회에서 열린 국민의힘 비상대책위원회의에서 "협치하고 포용하겠다는 국무총리 후보자와 질주를 멈추지 않겠다는 여당 원내대표 간, 당정 간 불협화음이 발생하지 않기를 바란다"고 밝혔다.

주 대행은 김부겸 국무총리 후보자에게 "협치와 포용에 더 큰 노력을 기울이고 야당에 협조 구하는 것을 주저하지 않겠다는 말씀을 말로만 거치지 않았으면 좋겠다"며 "지금까지 문재인 정권 그 누구도 협치와 포용을 이야기하지 않은 사람이 없다. 문제는 말이 아니라 실천이라는 점을 김 후보자도 깊이 새겨주길 바란다"고 강조했다.

한편으로 주 대행은 윤호중 더불어민주당 원내대표에 대해 우려하는 모습을 보였다. 그는 "윤 원내대표는 여전히 개혁의 바퀴를 멈춰서는 안 된다고 말하고 있어 대단히 우려스럽지 않을 수 없다"며 "독선과 전횡으로까지 치달은 민주당과 문 정권의 일방독주가 국민적인 반감과 저항을 불러왔다는 점을 결코 잊어서는 안 된다"고 지적했다.

이어 주 대행은 "민심 앞에 고개 숙이고 반성하겠다는 반성문은 아직 잉크도 채 마르지 않았다. 문 정권과 민주당은 속도뿐만 아니라 방향도 획기적으로 바꿔야 한다"며 "문 정권이 민심을 헤아려 그 속도와 방향을 지금과 다르게 바꿔간다는 진정성을 보여준다면 국민의힘도 적극 협조할 수 있다"고 말했다.

