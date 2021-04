기업銀, 전자지갑 이용 외국인 대상 환전시 상품권 등 제공

전자지갑(ONE Wallet) 이용 고객 200명 대상

비대면 환전 이벤트

[아시아경제 박선미 기자] IBK기업은행은 6월 30일까지 외국인 고객을 대상으로 비대면 환전 이벤트를 실시한다고 19일 밝혔다.

이벤트 대상은 기업은행 외국인전용 모바일뱅킹 '아이원뱅크 글로벌'(I-ONE Bank Global)에서 전자지갑(ONE Wallet) 서비스를 이용한 고객이다.

전자지갑 서비스는 외화통장이 없어도 언제든 외화를 환전해 보관·출금·원화 재환전·해외송금이 가능한 외국인 고객 전용 서비스다.

환전 및 보관은 총 11개 통화(USD, JPY, EUR, CNY, GBP, AUD, NZD, CAD, HKD, SGD, THB)를 거래할 수 있다. 환전은 1일 최고 100만원까지 거래가 가능하고, 최대 미화기준 5000달러까지 보관 할 수 있다. 또 주요통화(USD, EUR, JPY) 환전, 원화 재환전 시 최대 80%의 환율우대를 제공한다.

이벤트는 총 3회차로(▲1차 4월16일~30일 ▲2차 5월1일~31일 ▲3차 6월 1일~30일까지) 나눠서 진행된다. 각 회차별로 ▲최초이용 고객 중 추첨을 통해(1·2차 각 30명, 3차 20명) 모바일 편의점상품권 2만원권을 ▲환전거래 횟수가 많은 고객(20명)과 해외송금 거래 횟수가 많은 고객(20명)에게는 각각 1만원의 모바일 편의점상품권을 제공한다.

박선미 기자 psm82@asiae.co.kr