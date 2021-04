이란 남부서 규모 5.9 지진…진원, 원전서 100㎞ 거리

현지매체 "인명피해 보고 아직 없어"

[아시아경제 김수환 기자] 이란 원자력 발전소에서 100km 떨어진 지역에서 진도 5.9의 지진이 발생했다.

18일 테헤란대학교 부설 이란지진센터는 이날 오전 11시 11분(현지시간) 이란 남부 부셰르주 게노베 항구 인근에서 규모 5.9의 지진이 일어났다고 밝혔다.

부셰르주는 이란 유일의 원자력 발전소가 있는 지역이다. 진원은 원자력 발전소에서 약 100㎞ 떨어진 곳이다.

미국 지질조사국(USGS)도 이날 같은 시각 같은 지역에서 규모 5.8의 지진이 일어났다고 확인했다.

규모 5.9의 지진이 있고 난 뒤 약 14분 뒤 같은 곳에서 규모 4.5의 지진이 이어졌다.

이란 국영 IRNA통신은 "진원과 인접한 게노베 항구 일부 지역에서 전기와 인터넷이 끊겼다"고 전했다.

또 IRNA통신은 "진원에서 약 200㎞ 떨어진 중부 도시 시라즈에서 진동으로 인해 공포를 느낀 사람이 있었다"고 덧붙였다.

현지매체 메흐르통신은 "현재까지 이번 지진으로 인해 접수된 인명 피해는 없다"고 전했다.

김수환 기자 ksh2054@asiae.co.kr