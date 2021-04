[경제전망]이번주 부동산 장관회의…재건축 규제 합의하나

[세종=아시아경제 권해영 기자] 정부는 이번주 관계장관 회의를 열어 부동산 대책을 논의한다.

정부는 오는 21일 홍남기 부총리 겸 기획재정부 장관 주재로 부동산시장 점검 관계 장관회의를 연다. 오세훈 서울시장 취임 후 재건축 규제 완화 기대감으로 다시 들썩이는 부동산 시장이 주요 관심사다. 4월 둘째 주 서울 아파트 가격 상승 폭은 10주 만에 다시 확대(0.07%, 전주 대비 +0.02%포인트)됐다. 정부와 서울시가 재건축 규제와 관련해 어떤 합의를 도출할지 주목된다.

한국은행은 21일 '3월 생산자 물가지수'를 발표한다. 앞서 2월 생산자물가지수(잠정치 105.85)는 1월보다 0.8% 올라 작년 11월 이후 4개월째 상승세를 나타냈다. 한파와 조류 인플루엔자(AI) 등으로 농산물(5.1%), 축산물(2.0%)이 많이 뛰었고, 국제유가 상승도 영향을 미쳤다. 유가 강세 등이 이어지고 있어 3월에도 5개월 연속 생산자물가가 올랐을지 주목된다.

한국개발연구원(KDI)은 20일 '공기업 부채와 공사채 문제 개선방안' 보고서를 발표한다. 코로나19 사태 이후 늘어난 공기업 부채 현황과 해결방안이 나올지 주목된다. 22일에는 코로나19 사태 이후 여성 고용의 현주소를 드러낼 '코로나19 위기 상황에서 여성고용의 특징' 보고서를 공개한다.

권해영 기자 roguehy@asiae.co.kr