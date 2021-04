[이번 주 유증] 4월 셋째 주 공모 일정은

[아시아경제 유현석 기자] 이달(4월) 셋째 주에는 다원시스가 주주배정 후 실권주 일반 공모로 유상증자를 진행한다. 오는 19일부터 20일까지는 구주주 청약 및 초과 청약을, 같은 달 22일부터 23일까지는 일반 공모 청약을 한다.

다원시스 다원시스 068240 | 코스닥 증권정보 현재가 20,250 전일대비 550 등락률 +2.79% 거래량 313,878 전일가 19,700 2021.04.16 15:30 장마감 관련기사 다원시스, 유상증자 최종 발행가액 1만4850원으로 확정다원시스, 작년 당기순이익 246% 증가…주당 100원 현금배당 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-8일 close 는 1996년 설립돼 2010년 코스닥 시장에 입성했다. 전원장치 전문 기업으로 전원 장치를 전문적으로 제작한다. 지난 2007년에는 전동차 사업에 진출했다. 전력전자 기술을 바탕으로 핵융합 발전사업, 방사성 폐기물 처리사업, 플라즈마 사업, 전자 유도장치 사업 등을 영위하고 있다. 자회사로 다원넥스뷰, 다원메닥스, 다원인베스터, 다원넥스트 등을 보유하고 있다.

다원시스는 지난해 연결 기준 매출액은 2479억원, 영업이익은 164억원을 기록했다. 전년 대비 각각 41.6%, 98.8% 증가다. 지난해 서울교통공사 4호선 210량과 부산 오륙도선 무가선 저상트램 등을 수주하면서 실적 개선을 이뤘다.

다원시스는 이번 유상증자를 450만주를 신규로 발행한다. 이는 총 발행 주식 2706만4407주의 16.63%에 해당한다.확정 발행가액은 1만4850원이다.이번 유증을 통해 총 668억2500만원을 조달한다. 조달한 자금은 모두 운영자금에 사용될 예정이다. 간선형 전기동차 EMU-150 150량 등의 전동차 사업 관련 원자재 구매대금으로 사용한다는 계획이다.

유현석 기자 guspower@asiae.co.kr