윤호중 “민주당 다시 국민 사랑 받도록 분골쇄신”

[아시아경제 전진영 기자] 윤호중 더불어민주당 신임 원내대표는 16일 당선소감으로 “민주당이 다시 국민의 사랑을 받는 정당이 될 수 있도록 분골쇄신하겠다”고 밝혔다.

윤 신임 원내대표는 “보선 패배의 늪에서 벗어나 일하는 민주당, 유능한 개혁 정당으로 만들자는 뜻으로 (선거 결과를) 받아들이겠다”며 이같이 말했다.

그는 “국민의 자유와 행복을 드높이는 대한민국을 만들어 나갈 때까지 최선을 다하겠다”며 “성원해 준 의원 여러분에게 감사의 말을 드린다”고 했다.

윤 신임 원내대표는 선거가 끝난 뒤 기자들과 만나 “철저히 반성하고 혁신해 유능한 개혁정당, 일하는 민주당이 되도록 하겠다”며 “야당과의 관계에서도 대화와 타협을 통해 협력하는 의회를 만들어가는데 노력하겠다”고 밝혔다.

신임 법사위원장에 대해서는 “당내 적임자를 찾아보도록 하겠다”며 민주당 내에서 계승할 것임을 분명히 했다. 그는 “이미 작년에 원구성 협상이 마무리됐고 상임위원장 선출이 이뤄졌다”며 “더 이상 그 문제로 여야관계가 파행될 이유는 없다”고 했다.

