[아시아경제 송승섭 기자]▶김지애씨 별세, = 15일 부산 서구 고신대학교 복음병원 장례식장 201호, 발인 17일 오전 9시, 장지 부산 금정구 영락공원 (051-790-5000)

