'시몬스 맨션 안산점' 개장…침구 증정·할인 행사 진행

[아시아경제 김보경 기자] 수면 전문 브랜드 시몬스가 경기도 안산시 본오동에 '시몬스 맨션 안산점'을 오픈했다.

시몬스 맨션 안산점의 150평에 달하는 매장에서는 시몬스 침대의 폭넓은 제품군을 체험할 수 있다. 시몬스의 대표 매트리스 컬렉션인 '뷰티레스트(Beautyrest)' 등 다양한 제품이 구비돼 있다. 또 라이프스타일 컬렉션 '케노샤'의 퍼니처 및 베딩 등 시몬스 제품으로만 이뤄진 침실 스타일링인 '시몬스 룩'도 경험할 수 있다.

시몬스 맨션 안산점은 오픈을 기념해 구매 금액에 따라 시몬스 정품 침구를 증정하는 이벤트를 진행한다. 사은품은 한정 수량으로 선착순 제공된다.

슈퍼싱글(SS) 사이즈 매트리스 구매 시 10% 할인을 제공하는 행사도 실시한다. 특정 프리미엄 매트리스의 경우 웨딩 프로모션과 중복 적용이 가능해 할인폭은 18%까지 커진다.

여기에 시몬스의 장기 카드 무이자 할부 프로그램인 '시몬스페이'를 활용하면 일시불과 이자 부담 없이 합리적인 가격에 프리미엄 침대를 구매할 수 있다. 시몬스페이를 통해 200만원 침대를 살 경우 월 납부액은 36개월 기준 매달 5만5000원 수준이다.

