창원시, 창원접종센터서 화이자 접종 시작 … 허성무 시장 현장 방문

만 75세 이상 노인 시설 입소자·종사자 등 1만7000여명 화이자 접종

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 전국적으로 신종 코로나바이러스감염증(코로나19) 예방 접종이 한창인 가운데, 경남 창원시도 화이자 예방 접종에 본격적으로 들어섰다.

창원시는 15일 오전 9시부 창원축구센터 창원접종센터에서 만 75세 이상과 노인시설 입소자, 이용자, 종사자 1만7000여명의 화이자 예방 접종을 시작했다고 밝혔다.

시는 지난 8일 접종 시 돌발 상황 대비를 위해 접종 센터 내 백신 이동·보관·준비 과정부터 접종 직후 이상 반응 대응 훈련을 진행한 바 있다.

허성무 시장은 이날 현장을 방문해 수송 버스에서 내리는 75세 이상 접종자들을 부축하며 접종 동선을 점검했다.

센터에 도착한 접종자들은 체온 체크 후 예진표를 작성한 뒤 약 1분여간 예진을 마치고 접종실에서 화이자(Pfizer) 주사를 맞았다. 접종 후 15~30분간 센터에 머물러 이상 반응을 살핀 후 접종 확인증을 받고 귀가했다.

접종 대상자는 백신 수급 상황에 따라 읍·면·동별로 대상자 수에 맞춰 선정된다. 시는 개별 연락을 통해 예약 일자를 정하는 방식으로 접종자를 분산 배치할 방침이다.

선정 기준은 읍·면·동별 인구 비율, 센터 접근성 등을 고려해 이뤄지며 2차 접종은 1차 접종 3주 뒤에 진행된다.

접종 센터는 평일 오전 9시~오후 6시까지, 토요일은 오전 9시부터 오후 2시까지 운영된다. 또한 접종자들이 불편함 없이 센터를 방문해서 접종을 할 수 있도록 수송 버스도 운영될 예정이다.

이날 오전 10시 진해사회복지관에 설치된 진해 접종센터에서도 화이자 백신 예방 접종 모의 훈련이 시행됐다.

관찰 구역에서 아나필락시스 등 이상 반응이 발생할 경우를 가정해 응급 대응 과정을 점검했다.

향후 접종 후 이상 반응을 보이는 이들은 지정 응급의료센터와 연계해 이송이 이뤄질 예정이다.

허 시장은 "오늘 창원접종센터의 개소와 함께 애초 5월로 예정됐던 진해 접종센터 개소를 오는 22일로 앞당겨 운영하게 됐다"며 "마지막 개소인 만큼 앞서 개소한 마산·창원 센터의 장단점을 반영해 안정적인 운영을 하겠다"고 말했다.

