[아시아경제 송승섭 기자]한국자산관리공사(캠코)는 2023년까지 3조원 규모의 ESG(환경·사회·지배구조) 채권을 발행한다고 15일 밝혔다.

캠코는 계획에 따라 오는 6월부터 2000억원 규모의 ESG 채권발행을 시작한다. 올해 예상 발행규모는 총 1조3000억원이다.

채권발행으로 조성한 자금은 코로나19 피해업종 금융지원, 국·공유지를 활용한 제로에너지 스마트 청사 건립, 노후건물 그린 리모델링 등에 쓰인다.

문성유 캠코 사장은 “채권발행부터 사업투자까지 지속가능성과 가치 확대에 초점을 맞춰 역점 사업을 추진해 갈 것”이라고 강조했다.

