"카카오 T 앱으로 꽃·간식 배달"…기업 전용 커머스 출시

[아시아경제 부애리 기자] 카카오모빌리티가 기업 전용 커머스 서비스를 선보인다.

카카오모빌리티는 소망농원, 스낵포, 프레시코드 등 청년 사업가들이 운영하는 기업과 '카카오 T 비즈니스 서비스 확대를 위한 상생협력 업무협약(MOU)'을 맺었다고 15일 밝혔다.

'카카오 T 비즈니스'는 업무용 이동에 특화된 다양한 이동 상품과 교통비 관리 시스템을 제공하는 모빌리티 서비스다. 현재 누적 3만곳 이상의 기업 회원을 확보했다.

기업용 커머스 서비스는 기업이 필요로 하는 다양한 업무용 물품의 판매와 배달을 '카카오 T 비즈니스 플랫폼'에서 중개하는 서비스다.

기업회원이라면 이날부터 카카오 T 앱 내 '비즈니스 홈'에서 꽃, 간편식 등의 상품을 주문하고 교통비·식대·경조사 비용 등 기업의 복지비용을 정산할 수 있다.

카카오모빌리티는 이번 협약을 통해 우수한 품질의 상품을 기업 회원에게 제공하는 동시에 청년 기업이 카카오 T 비즈니스의 3만 고객사와 만날 접점을 제공해 기업간거래(B2B) 시장에서 동반성장을 모색한다는 계획이다.

소망농원이 제공하는 '카카오 T 비즈니스 꽃 배달'은 축하화한, 근조화한 등을 배달 차량으로 전국 어디에서나 영업시간 기준 4시간 이내에 받아볼 수 있다.

스낵포와 함께하는 '카카오 T 비즈니스 간식 배달'은 인공지능(AI)을 기반으로 인기 간식을 골라 사무실 내 배송, 진열하고 재고 관리까지 책임져주는 서비스다.

프레시코드와 준비 중인 건강 간편식 도시락 배달 서비스는 다음달 출시 예정이다.

안규진 카카오모빌리티 사업부문총괄(CBO) 부사장은 "카카오 T 비즈니스가 업무용 이동 수단을 제공하는 것을 넘어 물류와 상품의 이동에 이르기까지 업무에 필요한 모든 이동을 제공하고, 기업의 업무 효율성을 높일 수 있도록 돕는 '토탈 비즈니스 플랫폼'으로 거듭날 수 있도록 노력하겠다"라고 밝혔다.

