지난해 코로나19로 '언택트 배송' 10배 이상 늘었다

메쉬코리아, 코로나19가 바꾼 배송 트렌드 '부릉 리포트' 발표

[아시아경제 김철현 기자] 지난해 코로나19로 인해 집 앞에 놓고 가는 '언택트 배송'이 10배 이상 증가한 것으로 조사됐다. '부릉'을 운영하는 메쉬코리아(대표 유정범)는 15일 코로나19가 바꾼 배송 트렌드를 담은 '부릉 리포트' 발표하며 이 같이 밝혔다.

메쉬코리아가 지난해 배송 데이터를 기반으로 분석한 결과, 코로나19로 인해 국내 소비자들의 배송 트렌드가 크게 변화하는 양상을 보였다. 리포트에 따르면 문 앞에 놓아달라는 비대면(언택트) 배송과 19시 이후 저녁 시간 배송이 증가했으며 헬스, 뷰티, 의류 등 배송 카테고리가 다각화됐다. 2020년 전체 주문 건수 및 라이더 수도 큰 폭으로 증가한 것으로 나타났다.

먼저 가장 눈에 띄는 변화는 '문 앞 배송'이다. 메쉬코리아 내 데이터 사이언스실의 빅데이터 지표를 분석한 결과, '문 앞에 놓고 가세요'라고 요청한 비대면 배송이 지난해 전년 대비 무려 11.5배 증가했다. 현장에서 배송 기사에게 직접 결제하는 방식보다 카드사의 모바일 결제 애플리케이션을 이용하는 방식이 더욱 편리해진 점도 이 같은 현상에 기여했다.

헬스, 뷰티, 의류, 잡화 카테고리의 생활 필수품과 일상 용품의 주문이 전년 대비 4배 증가하며 배송 상품 카테고리가 다각화되는 양상도 보였다. 이는 비대면 생활 양식이 일상의 한 부분으로 자리잡으며 다양한 생활 필수품을 온라인을 통해 구매하는 비중이 증가하고 기업들의 빠른 배송 서비스가 보편화되고 있는 점에 기인한 것으로 보인다.

서울, 수도권 내 음식점 영업을 제한하는 정부의 방역 조치에 따른 배송 데이터의 변화도 보였다. 거리두기 2.5단계가 연장됐던 지난해 9월 7일 이후부터, 19시 이후 저녁 시간대 배송은 평시 대비 약 15% 증가했다. 수도권 지역 코로나19 확진자 수가 폭발적으로 증가한 11월 2차 영업제한 조치 이후에는 19시 이후 저녁 시간대 배송이 평시 대비 30% 가량 증가한 것으로 나타났다.

메쉬코리아는 코로나19 이후 변화한 주문 수와 배송 라이더들에 대한 데이터 분석 결과도 발표했다. 2020년 전체 주문량은 2019년 대비 57% 증가했으며 부릉 시스템에 등록돼 연내 1건 이상 배송을 수행한 라이더의 수도 24% 늘었다.

강원도의 라이더 수 증가율이 113%를 기록한 것을 비롯해 전라북도 103%, 전라남도 85%, 경상북도 70% 등 지방 광역자치단체의 배송 기사 수가 폭발적으로 증가한 모습을 보였다. 전체 주문 수 역시 강원도 82%, 전라북도 337%, 전라남도 114%, 경상북도 119% 등으로 증가했다. 전국적인 배송 수요 증가로 전국으로 배송 인프라가 확충된 것으로 분석된다.

유정범 메쉬코리아 대표는 "포스트 코로나 시대에 무엇보다 중요한 것은 철저한 빅데이터 분석을 통해 시대의 변화를 읽고 흐름을 따라가는 것"이라며 "메쉬코리아는 앞으로도 소비자 수요를 예측하고 대응할 수 있는 맞춤형 배송 서비스를 강화해 나갈 것"이라고 말했다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr