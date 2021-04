스마트폰 접는 LG전자, 베트남 공장 매각에 난항

브라질선 700명 타우바테 공장 직원들 파업

[아시아경제 차민영 기자] LG전자가 모바일커뮤니케이션즈(MC)사업부 철수 공표 이후 베트남 스마트폰 공장 새 주인 찾기 나섰지만 난항을 겪고 있다. 브라질에선 위로금 지급을 거부하고 일자리 보전을 요구하는 직원들의 단체 파업에 직면했다.

15일 외신 보도에 따르면 LG전자의 베트남 하이퐁 공장의 경우 9000만달러(약 1004억원)에 매물로 나온 상태다.

LG전자는 매각 대상을 찾는데 난항을 겪을 것으로 관측된다. 공장이 LG전자의 가전 산업단지(클러스터) 내에 자리잡아 지리적 불편함이 있기 때문이다. 앞서 스마트폰 사업 매각 과정에서 인수후보로 점쳐졌던 베트남 빈그룹 역시 공장 등 설비가 아닌 특허권과 기술에만 관심이 있었던 것으로 알려진 바 있다.

하이퐁 스마트폰 공장의 연간 생산량은 약 1000만대로 LG전자 전체 스마트폰 생산량의 40%를 차지한다. LG전자는 2019년 경기도 평택 스마트폰 생산 공장 가동을 중단하면서 관련 설비를 하이퐁으로 이전한 바 있다.

다른 해외 사업장인 브라질 타우바테 공장에서도 생산라인 직원들과 마찰이 빚어졌다. 직원들은 공장 운영 중단에 따른 사측의 위로금 지급을 거절하고 파업에 나섰다.

타우바테 금속노동자연합인 '신드메타우'는 브라질 현지 언론에 휴대폰 및 모니터 라인에 근무하는 700명의 직원들이 파업에 참가하고 있다고 밝혔다. 지난 12일 위로금 협상이 실패로 돌아간 후 LG전자는 8000~35만9000헤알(156만~7004만원) 규모의 위로금을 추가로 제안한 것으로 전해졌다.

차민영 기자 blooming@asiae.co.kr