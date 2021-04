"새로운 골프를 경험하라."

골프 IT 전문기업 브이씨의 대표 브랜드 보이스캐디 SC300i(사진)는 측정 능력을 고도화시켜 정확한 데이터를 제공한다. ‘마이스윙캐디’ 앱에서 스윙 영상 분석 기능까지 가능하다. 듀얼 안테나와 고성능 레이더가 빠르게 클럽과 공을 추적하고, 기압과 온도를 계산하는 알고리즘으로 더욱 정교한 값을 얻을 수 있다. 컴팩트하면서 높은 정확도를 자랑하는 비결이다.

샷의 비거리는 물론 스윙 스피드와 볼 스피드, 발사각, 최고점, 스매시 팩터, 볼 스핀량 등을 보여준다. 골퍼가 친 모든 샷은 클럽 별로 기록해 통계를 내준다. 연습 모드와 타겟 모드가 있고, 리모콘으로 원거리 조작이 가능해 손쉽게 모드와 클럽 변경이 가능하다. 한번 충전으로 최대 20시간 사용한다. 공식 온라인몰 및 오픈마켓에서 구매할 수 있다.