코스피, 외인 사자에 상승폭 확대 '3180선' 회복

[아시아경제 박지환 기자] 14일 오후 코스피가 '3080선'을 회복하며 상승세를 확대하고 있다.

이날 오후 1시52분 기준 코스피는 전 거래일보다 11.89포인트(0.38%) 오른 3180.97를 나타냈다. 지수는 전장보다 0.87포인트(0.03%) 오른 3169.95에 시작한 이후 3170선 내외에서 등락을 거듭하는 흐름을 이어왔다.

수급별로은 외국인이 나홀로 1150억원 순매수하며 지수를 이끌고 있다. 개인과 기관은 각각 821억원, 396억원을 순매도했다.

시가총액 상위 종목 가운데서는 LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 895,000 전일대비 27,000 등락률 +3.11% 거래량 462,848 전일가 868,000 2021.04.14 14:29 장중(20분지연) 관련기사 [자금조달]우리·현대카드, LG화학·LGD 구매카드 유동화 1500억 마련코스피, 보합권 등락 지속..."실적 개선 지속株 선점할 때"LG화학 '꿈의 소재' 탄소나노튜브 여수공장 가동…국내 1위 생산능력 확보 close 이 3% 오르며 가장 높은 상승률을 기록했다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 391,500 전일대비 3,000 등락률 +0.77% 거래량 630,247 전일가 388,500 2021.04.14 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 보합권 등락 지속..."실적 개선 지속株 선점할 때"코스피, 외국인 매수세에 장초반 상승세 지속...3170선 등락외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감 close (1.03%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 797,000 전일대비 13,000 등락률 +1.66% 거래량 66,731 전일가 784,000 2021.04.14 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인 매수세에 장초반 상승세 지속...3170선 등락외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감부각되는 외국인 매수세…코스피 3160선 close (1.28%), 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 233,000 전일대비 3,000 등락률 +1.30% 거래량 790,339 전일가 230,000 2021.04.14 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 보합권 등락 지속..."실적 개선 지속株 선점할 때"현대차, '반도체 부품 재공급' 아산공장 생산 재개현대자동차, 아산공장 생산재개 close (1.74%) 등이 강세였다. 반면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 84,100 전일대비 100 등락률 +0.12% 거래량 10,604,711 전일가 84,000 2021.04.14 14:29 장중(20분지연) 관련기사 월가를 뒤흔든 ‘삼성전자’ 주가 상승의 이유! 다시 한번 드립니다!인텔 불지피고 엔비디아 판키우고…생태계 뒤흔든다장비로 확산된 미중 반도체 패권 전쟁…제재 수위 눈치보는 韓 close 와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 137,500 전일대비 2,000 등락률 -1.43% 거래량 2,204,441 전일가 139,500 2021.04.14 14:29 장중(20분지연) 관련기사 인텔 불지피고 엔비디아 판키우고…생태계 뒤흔든다일찌감치 外人이 찜한 SKT장비로 확산된 미중 반도체 패권 전쟁…제재 수위 눈치보는 韓 close 는 각각 -0.12%, -1.43% 하락했다. 미국 증시에서 간밤 마이크론 등 주요 반도체주들이 하락한 영향을 받는 것으로 풀이된다.

같은 시각 코스닥은 전 거래일보다 5.33포인트(0.53%) 오른 1015.70을 나타냈다. 시장에서는 개인이 481억원을 순매수했다. 외국인이 107억원, 기관이 171억원을 각각 순매도했다.

시총 상위 10위권에서는 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 135,800 전일대비 100 등락률 -0.07% 거래량 620,495 전일가 135,900 2021.04.14 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 보합권 등락 지속..."실적 개선 지속株 선점할 때"코스피, 외국인 매수세에 장초반 상승세 지속...3170선 등락외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감 close (0.44%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 157,500 전일대비 3,400 등락률 +2.21% 거래량 240,874 전일가 154,100 2021.04.14 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 보합권 등락 지속..."실적 개선 지속株 선점할 때"코스피, 외국인 매수세에 장초반 상승세 지속...3170선 등락외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감 close (2.27%) 등이 상승했다. 반면 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 56,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 494,317 전일가 56,000 2021.04.14 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 보합권 등락 지속..."실적 개선 지속株 선점할 때"코스피, 외국인 매수세에 장초반 상승세 지속...3170선 등락외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감 close (-0.18%), 씨젠 씨젠 096530 | 코스닥 증권정보 현재가 176,600 전일대비 1,900 등락률 -1.06% 거래량 435,524 전일가 178,500 2021.04.14 14:29 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 보합권 등락 지속..."실적 개선 지속株 선점할 때"코스피, 외국인 매수세에 장초반 상승세 지속...3170선 등락외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감 close (-1.01%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,550 전일대비 200 등락률 -0.56% 거래량 380,948 전일가 35,750 2021.04.14 14:28 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 보합권 등락 지속..."실적 개선 지속株 선점할 때"코스피, 외국인 매수세에 장초반 상승세 지속...3170선 등락외국인이 이끈 코스피…3170 턱밑서 장 마감 close (-0.28%) 등은 내렸다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr