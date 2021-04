[아시아경제 최대열 기자] KD KD 044180 | 코스닥 증권정보 현재가 2,310 전일대비 530 등락률 +29.78% 거래량 3,525,334 전일가 1,780 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 美 바이든 발표했습니다!! “친환경” 관련주 지금 저점 매수하세요!!대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 오늘이 마지막입니다대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!! 오늘이 마지막입니다 close 는 거래소의 조회공시 요구에 대해 "최근 현저한 시황변동과 관련해 별도로 공시할 중요한 정보가 없다"고 12일 답했다.

최대열 기자 dychoi@asiae.co.kr