[아시아경제 이관주 기자] 대구 연호공공주택지구 투기 의혹과 관련해 경찰이 관련 자료 확보에 나서며 본격적인 강제수사에 착수했다.

대구경찰청 광역수사대는 12일 오전 10시30분께 수사관 12명을 투입해 대구시청 도시계획과를 압수수색했다. 압수수색은 4시간30분 만인 이날 오후 3시에 종료됐다.

경찰 관계자는 "연호지구 투기 관련 필요한 자료를 확보하고자 압수수색을 진행했다"고 밝혔다.

연호지구는 대구 수성구 연호동 일대 89만㎡ 규모로 조성 중인 공공주택지구로, 주택과 상업지구는 물론 법조타운이 조성될 예정이다. 지구 조성은 한국토지주택공사(LH) 등이 주관한다.

그러나 투기 의혹이 불거지면서 대구시는 공직자 전수조사에 착수한 상태다. 경찰은 앞서 1일 연호지구 관련으로 LH 대구경북지역본부 대구동부권 보상사업단을 압수수색하며 보상 관련 자료를 확보한 바 있다.

