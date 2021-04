[아시아경제 지연진 기자] 퍼스텍 퍼스텍 010820 | 코스피 증권정보 현재가 2,610 전일대비 100 등락률 +3.98% 거래량 1,208,149 전일가 2,510 2021.04.12 15:30 장마감 관련기사 퍼스텍, 드론(Drone) 테마 상승세에 5.3% ↑대형 반도체 회사에서 일냈습니다! 상생펀드 출자! 혜택받자!퍼스텍, 드론(Drone) 테마 상승세에 7.76% ↑ close 은 한국항공우주산업과 123억여원 규모의 한국형 헬리콥터인 KUH-1(수리온) 후속 양산과 관련한 공급계약을 체결했다고 12일 공시했다.

계약금액은 123억4164만원으로 지난해 매출액(1320억7544만원)의 9.3%에 해당한다. 이 회사는 "방위산업의 보안관계상 수량 등 자세한 사항의 기재를 생략한다"고 밝혔다.

지연진 기자 gyj@asiae.co.kr