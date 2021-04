보성군, BS삼총사 이모티콘…오는 16일 2차 배포

‘보성군청’ 카카오채널 추가 이벤트 선착순 3만 5000명

[아시아경제 호남취재본부 박천석 기자] 보성군(군수 김철우)은 지난해 품절대란을 일으켰던 보성군 특산품 캐릭터 ‘BS삼총사’ 이모티콘을 오는 16일 2차 배포한다고 12일 밝혔다.

이모티콘은 무료로 출시되며 카카오톡 채널에서 ‘보성군청’을 검색한 후 채널추가를 해놓으면 16일 오후 2시께부터 다운로드 메시지가 전달된다.

이번에 출시되는 이모티콘은 총 16종으로 3만 5000명에게 선착순으로 배포되며, 사용기간은 오는 16일부터 내달 15일까지 30일간이다.

이모티콘 출시로 큰 사랑을 받고 있는 ‘BS삼총사’는 지난해 콘텐츠진흥원이 주관한 ‘우리동네 캐릭터’ 대전에서 대상을 수상하며 대한민국 최고의 캐릭터로 거듭났다.

지난해 말 보성군은 캐릭터 대상 수상 기념 감사 이벤트로 BS삼총사 이모티콘을 발매했으며, 배포 10분 만에 소진되는 기염을 토했다.

보성군청 관계자는 “1차 이벤트가 끝나고 나서 미처 받지 못한 분들께서 재출시 요청을 정말 많이 해주셔서 2차 이벤트를 기획하고 준비해왔다”면서 “최근에는 1차 이벤트에서 배포했던 이모티콘 사용기간이 만료되면서 더 많은 요청이 들어왔는데 많은 분들의 사랑 속에서 2차 이벤트를 열 수 있게 되어 뜻깊다”고 말했다.

더불어 군은 오는 16일부터 19일까지 카카오톡 채널 친구를 대상으로 군 유튜브 구독 이벤트를 개최해 보성녹차를 비롯한 다양한 경품을 지급할 예정이다.

당첨자는 오는 23일 발표하며 총 70명을 선정한다.

한편, 군 특산품 캐릭터 ‘BS삼총사’는 보성 대표 특산품인 보성녹차와 벌교꼬막, 보성키위를 모티브로 만들어졌으며 군 공식 유튜브와 방송, 축제, 행사 등에 참여해 지역을 알리고 지역 특산품 판매 증진에 힘쓰는 착한 캐릭터다.

호남취재본부 박천석 기자 kun5783@asiae.co.kr