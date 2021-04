경남도, 4월 15일부터 오존경보제 시행

하절기 고농도 오존 발생 대비 감시체계 강화

[아시아경제 영남취재본부 박새얀 기자] 경상남도 보건환경연구원은 오는 15일부터 10월 15일까지 도내 전 시·군 20개 권역을 대상으로 오존경보제를 실시할 계획이다.

오존경보제는 대기오염물질 저감을 위한 도민들의 자발적 참여를 유도하기 위한 제도다.

대기오염측정망에서 측정된 오존의 1시간 평균 농도가 0.12ppm 이상이면 주의보, 0.30ppm 이상이면 경보, 0.50ppm 이상이면 중대 경보가 발령된다.

연구원은 오존경보제 운영 기간에 상황실 운영을 통해 감시 체계를 강화하고, 고농도의 오존이 관측되면 도민의 건강 보호를 위해 신속하게 상황을 전파할 계획이다.

오존주의보 및 경보가 발령되면 연구원은 언론사 및 시·군청, 스마트폰 앱 '우리 동네 대기 정보' 등을 통해 즉시 오존 경보 발령 정보를 제공하고 있다.

휴대전화 문자메시지 수신을 희망하는 도민은 보건환경연구원 누리집의 '대기오염 경보 SMS 신청'을 통해 신청하면 된다.

공남식 대기환경연구부장은 "오존은 가스상 물질이어서 마스크로 차단되지 않고, 폐 기능 저하 등을 일으킬 수 있어 오존주의보 및 경보가 발령되면 어린이, 호흡기 및 심장질환자 등 노약자들은 실외 활동을 자제하고 건강 관리에 유의해야 한다"고 당부했다.

한편 지난해 경남에는 5월 26일 사천 권역 첫 발령을 시작으로 총 12일, 28회의 오존주의보가 발령된 바 있다.

