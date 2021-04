[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시는 그동안 악취 발생으로 남강 둔치 생활체육시설 이용자와 인근 주민들에게 피해를 입혔던 망경 중계펌프장에 악취 저감 시설을 설치해 운영에 들어갔다고 11일 밝혔다.

하수 중계펌프장은 각 가정에서 발생하는 생활하수를 공공하수처리시설로 압송하는 펌프 등의 설비를 갖춘 시설이다. 망경 중계펌프장은 신안, 평거, 판문, 상봉 지구 차집관거의 하수를 이송하기 위해 1994년 설치·운영돼 왔다.

시 관계자는 "망경 중계펌프장 주변 악취 확산 방지를 위한 안정적인 악취 저감 시설 운영으로 중계펌프장 관리에 최선을 다하겠다"고 전했다.

