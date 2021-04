코로나19 첫 종합대책회의, 오세훈 "서울시 할일 다 못해…틀어막기식 한계"

"업종별 맞춤형 대책, 본격 논의해 준비해 달라" 당부

[아시아경제 임철영 기자] 오세훈 서울시장이 취임 후 처음으로 주재한 코로나19 종합대책회의에서 그간 대응 방식의 문제가 있었다면서 신속한 변화를 강조했다.

오 시장은 9일 오전 서울시청에서 열린 대책회의에서 심층적 논의가 필요한 상황이라고 운을 뗀 뒤 "우리가 코로나19에 대처하기 시작한 지 1년 4개월인데 솔직히 말해 그간 해야할 일을 다하지 못한 것 아니냐는 반성을 해야할 것 같다"면서 이 같이 밝혔다.

그는 이어 "중앙정부가 정하는 1,2, 2.5, 3단계 이런 식의 대응에 순응했을 뿐 소상공인의 불편함과 호소에 대해서는 얼마나 귀를 기울여드리고 고통을 줄여주면서 성공할 수 있는 방법은 없는 지 그런 노력을 했는가에 대해 반성을 해야 한다"고 덧붙였다.

이에 거리두기 방식에 변화가 필요하다고 강조했다. 특히 그는 백신 수급이 비슷한 국력의 다른 국가에 비해 가장 늦은 편이라고 평가하면서 코로나 사태가 장기화할 수록 틀어막기식 사회적 거리두기 조치로는 한계가 있다고 지적했다.

오 시장은 "업종의 특성을 고려하지 않은채 영업금지와 같은 일률적 규제를 더 이상 수인하기 힘든 상황"이라면서 "업종별 맞춤형 대책을 만들고 소상공인들의 매출 타격 최소화를 위한 특단의 조치를 강구해야 한다"고 말했다. 이어 그는 "유사한 사태가 왔을 때 가장 효율적이고 신속한 대처가 가능하도록 장기적인 안목으로 메뉴얼을 만든다는 자세로 해달라"고 당부했다.

또한 일회용 진단키트 도입을 포함해 우수 의료인력 채용 방식 변경 및 처우개선 등도 검토해 달라고 지시했다.

오 시장은 "현장의 애로를 듣고 공공의료를 강화할 필요가 없는 지 검토해 달라"면서 "공공의료서비스의 질을 높이는 게 시민들의 불편을 최소화하고 시민을 위하는 길이라 본다"고 강조했다.

그러면서 "서울시의 공공의료 강화 첫 걸음으로 시립병원 보건소 공공의료인 처우를 개선하고 수시채용 방식도 정기채용 방식으로 전환해 채용 예측 가능성 높여야 한다"면서 "공공의료의 질을 한 단계 진전시키는 전기 만들어주시기를 당부한다"고 말했다.

임철영 기자 cylim@asiae.co.kr