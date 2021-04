강인규 나주시장-광전노협 ‘상생발전’ 머리 맞대

[나주=아시아경제 호남취재본부 김육봉 기자] 전남 나주시가 광주·전남공동혁신도시 이전기관 노동조합협의회(이하 광전노협)와 지역 주요 현안문제 해결을 위해 머리를 맞댔다.

8일 시에 따르면 강인규 시장은 지난 6일 청사 소회의실에서 장재영 광전노협 의장을 비롯한 이전기관 노조위원장 등 10여 명과 함께 소통 간담회를 진행했다.

이날 간담회는 나주 신도산단 SRF열병합발전소 가동 관련 한국지역난방공사와의 행정소송을 앞두고 현황 공유를 통한 광전노협 차원의 협력방안을 논의하는 자리로 마련됐다.

또 혁신도시 인근 악취 등 정주여건에 대한 주민 고충을 청취하고 해소 방안을 함께 모색했다.

광전노협은 SRF열병합발전소 문제 해결을 위한 시민 조직 확대 및 새로운 거버넌스 체제 마련, 원도심과 혁신도시 상생발전을 위한 e-sports대회 개최, 부영골프장 잔여부지 문제 해결, 악취 해소 등을 건의했다.

강 시장은 전 시민의 공감대 형성을 최우선으로 광전노협에서 제안한 건의사항을 적극 검토하고 추후 지속적인 논의 테이블을 마련하기로 약속했다.

강 시장은 “지역 발전에 앞장서주시는 광전노협과의 지속적인 소통을 통해 주민들의 불편사항을 해소하는데 함께 고민하고 개선해나가겠다”며 “단기간에 해결될 수 없는 어려운 문제들도 있는 만큼 주민 소통의 가교로서 광전노협의 협조와 이해를 부탁드린다”고 말했다.

이어 “많은 분들께서 열병합발전소 광주SRF반입 저지를 위해 매주 집회와 광주지방법원 피켓시위에 나서는 등 노고에 대해 잘 알고 있다”며 “이러한 노력들이 좋은 결과로 이어질 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.

