GS, 친환경 바이오 스타트업과 함께 미래성장 추구

다양한 바이오테크(BT) 기반 비즈니스 모델의 사업화 추진 기대

㈜GS가 친환경 바이오 스타트업과 함께 미래 성장의 기반을 마련한다.

GS는 8일 서울 강남구 논현로 GS타워에서 '더 지에스 챌린지'(The GS Challenge)에 선발된 바이오테크(BT) 스타트업 6개사와 함께 프로그램의 시작을 알리는 '스타트업 캠프(Start-up Camp)'를 열었다.

친환경 바이오테크 스타트업을 발굴하기 위한 '더 지에스 챌린지'는 지난 1월 22일부터 3월 7일까지 총 85개사가 응모하여 14:1의 경쟁을 뚫고 6개사가 최종적으로 선발되었으며, GS그룹의 계열사들과 함께하는 초기 육성 및 사업화 추진 등의 엑셀러레이팅 프로그램과 바이오 산업·기술 멘토링 등을 8월말까지 지원한다. 이러한 과정을 통해 8월말로 예정된 '데모 데이'에서는 그 동안 6개사가 추진해 온 비즈니스 모델의 사업화 내용을 국내외 투자자와 GS그룹 관계자들에게 창업화 발표 (Pitching)를 진행할 예정이다.

이날 '스타트업 캠프'에는 ㈜GS의 홍순기 사장과 바이오테크 스타트업 6개사의 CEO 및 관계자 등 20여 명이 참석하였으며, GS그룹 소개, 스타트업 회사 소개 등이 이어졌다. 그리고 테크 스타트업 엑셀러레이터인 블루포인트파트너스(BPP)에서 창업 성공에 대한 조언과 성공 사례 등을 공유하는 시간을 가졌다.

홍순기 ㈜GS 대표이사 사장은 "세계적인 기업들도 모두 스타트업에서 시작 했듯이 앞으로의 무한한 성장 가능성을 응원하며, GS는 스타트업 및 벤처캐피털(VC) 등과 지속적으로 협력하여 대기업과 스타트업 간의 오픈 이노베이션을 통한 상생(win-win)을 추구해 나갈 것"이라고 말했다.

'더 지에스 챌린지'는 친환경을 통한 지속가능경영(Growth through Sustainability)에 도전하는 스타트업 엑셀러레이팅 프로그램으로 바이오 기술을 적용하여 ▲새로운 방식의 친환경 소재 생산 및 활용 ▲폐기물, 오염물질 저감, 차단·정화 및 재활용 ▲질병 진단, 건강관리 제품 및 솔루션 등에서 새로운 비즈니스 모델을 발굴하기 위하여 ‘바이오 기술로 만드는 새로운 생활, 깨끗한 환경, 건강한 미래’라는 세 가지 주제로 공모가 진행되어 총 85개사의 바이오테크 스타트업이 응모하였다.

이 가운데 최종 선발된 스타트업 6개사는 새로운 생활 분야에서 3개사, 깨끗한 환경 분야에서 1개사 그리고 건강한 미래 분야에서 2개사가 선정되는 등 바이오테크 전 분야에서 고르게 선발되었다.

이와 함께 ▲소나무 재선충병 방제를 위한 항공 방제용 친환경 방제제를 제안한 '잰153바이오텍(CEO 김진철)' ▲미세 플라스틱을 대체하는 천연소재 '친환경 석세포'를 제안한 '루츠랩(CEO 김명원)' ▲곤충을 활용한 음식물 쓰레기 재활용을 제안한 '뉴트리인더스트리(CEO 홍종주)’ ?대사공학 기반 기능성 화장품 소재 및 차세대 마이크로바이옴 치료제 개발을 제안한 ‘큐티스바이오(CEO 최원우)' ▲세포응집체 및 세포외소포 바이오 생산기술을 제안한 '스페바이오(CEO 안근선)' 등 6개사가 다양한 바이오테크를 기반으로 한 비즈니스 모델을 내세웠다.

이들 스타트업 6개사는 GS각 계열사의 선진화된 생산설비 및 연구소 인프라 등을 활용하여 비즈니스 모델을 더욱 구체화할 예정이며, 앞으로 본격적인 사업화를 위한 스케일업(scale-up) 등도 추진하게 된다.

