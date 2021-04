[특징주]삼성출판사 연일 강세…아기상어 유니콘 등극 호재

[아시아경제 이선애 기자] 삼성출판사 삼성출판사 068290 | 코스피 증권정보 현재가 54,800 전일대비 6,700 등락률 +13.93% 거래량 5,353,886 전일가 48,100 2021.04.08 10:55 장중(20분지연) 관련기사 삼성출판사, 주가 4만 9050원.. 전일대비 0.2%SK바이오 물리셨나요? 다음 IPO 대장 株 잡으세요!!삼성출판사, 주가 4만 7050원.. 전일대비 -2.79% close 가 스마트스터디의 유니콘 기업 등극 소식에 강세를 보이고 있다.

8일 오전 10시7분 삼성출판사는 전 거래일 대비 8800원(18.30%) 상승한 5만6900원에 거래되고 있다.

스마트스터디는 '핑크퐁', '아기상어' 등을 제작한 국내 콘텐츠 기업이다. 최근 투자유치 과정에서 기업가치 1조원을 인정받았다는 소식에 2대 주주인 삼성출판사에 매수세가 대거 유입됐다.

삼성출판사는 스마트스터디 지분 18.59%를 보유한 2대 주주다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr