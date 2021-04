[아시아경제 공병선 기자] SK가스 SK가스 018670 | 코스피 증권정보 현재가 102,500 전일대비 2,500 등락률 -2.38% 거래량 31,736 전일가 105,000 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 최창원 부회장, SK가스 대표이사직 사임SK가스, Eco LPG와 함께 어린이들에게 푸른 숲을 선물하세요[특징주]SK가스, SK디스커버리 공개매수에 강세 close 는 지난달 8일 한 언론매체를 통해 보도된 'SK가스, 유라시아 해저터널 지분 매각' 기사 내용에 대해 지분 매각을 검토하고 있으나 구체적으로 결정된 바 없다고 7일 공시했다.

SK가스 측은 향후 매각과 관련해 구체적 사항이 확정되는 시점 또는 3개월 내에 재공시 하겠다고 설명했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr