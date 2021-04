[아시아경제 공병선 기자] 대한전선 대한전선 001440 | 코스피 증권정보 현재가 1,175 전일대비 15 등락률 +1.29% 거래량 16,506,616 전일가 1,160 2021.04.07 15:30 장마감 관련기사 대한전선, 미국서 1분기 700억 수주고 달성 "빨리 살수록 좋다" 꼭 한번 살펴봐야 할 종목들대한전선, 주가 1090원 (-10.29%)… 게시판 '북적' close 은 오는 5월18일 오전 9시 충남 당진공장 대강당에서 임시주주총회를 연다고 7일 공시했다.

공병선 기자 mydillon@asiae.co.kr