4·7 재보선 17시 투표율 47.3%…2018 지방선거比 8.8%p↓

서울시장 49.7%

부산시장 44.6%

[아시아경제 이현주 기자] 중앙선거관리위원회는 7일 재·보궐선거 투표율이 오후 5시 현재 47.3%라고 밝혔다.

이날 오전 6시부터 시작된 투표에는 전체 유권자 1216만1624명 가운데 574만6949명이 참여했다. 오후 1시부터는 지난 2~3일 진행됐던 사전투표도 투표율에 반영됐다.

이번 투표율은 지난해 21대 총선 당시 투표율 62.6%와 비교해 15.3%포인트 낮은 수준이다. 또 2018년 지방선거 당시 투표율 56.1%보다도 8.8%포인트 낮다. 다만 지난 총선이나 지방선거와 달리 이번 선거는 휴일이 아닌 평일에 치러지고 오후 8시까지 진행된다는 차이가 있다. 오후 6시에 종료된 예전 선거와 투표율 추이를 단순 비교하기는 어렵다.

이목이 쏠린 서울시장과 부산시장 선거 투표율은 각각 49.7%와 44.6%로 집계됐다. 서울에서는 418만5406명, 부산에서는 130만9748명의 유권자가 투표했다.

이현주 기자 ecolhj@asiae.co.kr