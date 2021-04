[아시아경제 박종일 기자] 노현송 강서구청장이 7일 오후 질병관리청(코로나19 예방접종대응추진단)의 요청에 따라 강서구보건소에서 아스트라제네카(AZ) 백신을 접종했다.

이날 재난안전대책본부장 자격으로 백신을 맞은 노 구청장은 백신에 대한 우려를 불식시키고 전국민 예방 접종의 참여율을 높이기 위해 접종에 동참했다.

노 구청장은 “일상의 회복을 되찾기 위한 우리 사회 집단면역의 형성은 현재로서 전적으로 백신에 의존할 수밖에 없다”며 “구민 여러분께서도 순서가 오면 꼭 접종하시어 집단면역을 형성하는데 동참해 주길 당부드린다”고 말했다.

