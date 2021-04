롯데칠성음료, '아이시스8.0'에 점자 표기한다

[아시아경제 임혜선 기자] 롯데칠성음료가 생수 브랜드 ‘아이시스8.0’ 및 ‘아이시스 에코’에 점자를 넣는다고 7일 밝혔다. 시각장애인의 정보 접근성 향상 및 제품 선택권 보장을 위한 조치다.

롯데칠성음료는 ‘아이시스8.0’ 300mL 제품부터 점자 표기를 우선 적용하고, 향후 생산 계획에 맞춰 아이시스8.0 200mL, 500mL, 1L, 2L와 아이시스 에코 500mL, 1.5L, 2L 등 총 8개 제품으로 점자 표기를 확대 적용해나갈 계획이다.

점자는 페트병 몸체 상단에 위치하고 브랜드명인 ‘아이시스’로 표기된다. 롯데칠성음료는 시각장애인들이 점자 해독을 쉽게 할 수 있도록 점자의 높이와 간격을 표준 규격에 맞추고 서울시각장애인복지관의 도움을 받아 점자 인식에 대한 검증도 마무리했다.

롯데칠성음료는 시각장애인 소비자가 점자를 통해 음료와 주류를 명확하게 구분하고 제품에 대한 선택을 정확하게 할 수 있도록 2008년부터 음료캔 음용구에 점자를 표기하고 있다. 2017년부터는 점자 표기 세분화의 필요성에 공감하고 기업의 사회적 책임을 다하기 위해 국내 음료업계 최초로 칠성사이다, 밀키스, 펩시콜라 등 탄산음료 제품에는 음료 대신 ‘탄산’ 점자를 넣어 차별화했다.

