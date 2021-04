이란, 美 우라늄 농축 중단 거래제안 거절..."재제해제 선행돼야"

美 10억달러 규모 제재 해제안 거절

美 대표와 만남 거부 "터무니없는 제안"

[아시아경제 이현우 기자] 미국과 이란을 비롯해 이란핵합의(JCPOA) 당사국 전체가 모인 핵합의 공동위원회 회담이 개최 첫날부터 협상에 난항을 겪고 있는 것으로 알려졌다. 미국이 농축 우라늄 생산 중단을 조건으로 대이란제재 동결자산 중 일부를 해제해주겠다며 거래를 제안했지만, 이란이 곧바로 제안을 거절하 것으로 알려졌다. 이란 측 대표는 미국 대표와 대면조차 하지 않으면서 미국의 대이란제재 해제가 회담의 선결조건이라며 기존 입장을 되풀이하고 있어 양측간 조속한 협상은 어려울 것으로 전망되고 있다.

6일(현지시간) 블룸버그통신 등 외신에 따르면 이날 오스트리아 빈에서 열린 이란핵합의 공동위원회 참가국 회담에서 이란 측 대표로 참석한 압바스 아락치 외무부 차관은 "미국의 제재해제가 합의 복원을 위한 가장 필요하고 우선적인 조치"라며 "미국의 터무니없는 제안은 거절했다"고 밝혔다. 앞서 미국은 이란 측에 20% 우라늄 농축을 중단하면 10억달러(1조1200억원) 규모의 동결자산을 해제해주겠다며 거래를 제안했던 것으로 알려졌다.

아락치 차관은 "이란은 경제 제재 해제를 확인하는 대로 현재 규약에서 벗어난 핵프로그램을 중단하고 핵합의의 완전한 이행으로 돌아갈 준비가 돼 있다"면서 "미국 외에 다른 참가국들과의 대화는 건설적이었다"고 강조했다. 앞서 아락치 차관은 미국을 제외한 다른 참가국 대표들과는 별도로 대면 회담을 가진 것으로 알려졌다.

이란이 회담 첫날부터 기존입장을 되풀이하며 미국 측의 거래제안까지 거절하면서 협상은 더욱 난항을 겪을 것으로 전망되고 있다. 폴리티코에 따르면 이란은 현재 20% 농도 농축 우라늄 50㎏정도 생산됐다고 밝히고 있다. 통상 핵무기 1기에 20% 농축 우라늄 200∼250㎏이 필요한 것을 감안하면, 미국 측이 협상에서 앞으로 더욱 시간에 쫓길 것으로 보인다고 폴리티코는 전했다.

