CJ오쇼핑, 여름 패션 상품 출시…이른 더위에 1~2주 앞당겨

[아시아경제 임춘한 기자] CJ오쇼핑은 7일 이른 더위에 예년보다 1~2주 앞당겨 여름 패션 상품을 선보인다고 밝혔다.

셀렙샵 에디션에서는 프렌치 린넨을 앞세워 올여름을 공략한다. 린넨에서도 고급소재로 알려진 프렌치 린넨 100%로 이뤄진 자켓, 니트와 블라우스 등의 다양한 상품을 선보인다.

더엣지는 올여름 베이직하지만 노랑, 파랑, 보라 등 쩅하고 화사한 색감의 패션 상품을 다양하게 출시한다. 색상뿐 아니라 셔링, 레이스, 퍼프 소매 등의 디자인 변화를 통해 여성스러운 분위기를 더할 수 있도록 했다.

프랑스 로맨틱 브랜드 까사렐도 여름 상품을 대거 선보인다. 까사렐 브랜드 로고를 활용한 아트윅 티셔츠, 고급 라미100% 소재에 소매 볼륨과 허리라인을 강조한 여성스러운 여름 재킷도 선보인다.

CJ오쇼핑 관계자는 “예년보다 초여름 날씨가 빨리 다가올 것으로 예측되면서 상품 판매 시기를 한주 앞당기게 됐다” 며 “한층 높아진 품질과 가성비, 경쾌하고 밝은 색상의 패션 상품을 통해 코로나19등으로 지친 소비자 마음이 힐링 될 수 있는 기회가 될 수 있을 것”이라고 말했다.

임춘한 기자 choon@asiae.co.kr