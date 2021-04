진주시 자원봉사단체협의회, 코로나 백신 접종 지원 봉사활동

대기 어르신 사회적 거리두기와 예진표 작성 안내 등 구슬땀



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 경남 진주시 자원봉사단체협의회는 진주 예방접종센터에서 75세 이상 어르신 코로나19 예방접종 지원 자원봉사활동을 시작했다.

이번 봉사활동에는 봉사단체협의회 소속 30개 단체, 400여명의 자원봉사자가 참여해 예방접종센터를 방문한 어르신들을 위한 출입문 발열 체크를 비롯한 예방접종 절차 및 대기 시 거리두기 안내 등 안전하고 원활한 예방접종을 위해 최선을 다하고 있다.

방만혁 시 자원봉사단체협의회장은 “어려운 시기에도 불구하고 적극적으로 봉사해 주시는 회원들께 항상 감사드린다”며 “코로나 위기를 극복하고 하루빨리 일상으로 돌아갈 수 있도록 단체협의회에서도 힘껏 지원하겠다”고 말했다.

백신접종을 위해 예방센터를 찾은 한 어르신은 “거동이 불편해서 오기 전에 걱정을 많이 했는데 입구에서부터 예방주사를 맞을 때까지 봉사자가 동행하며 친절하게 안내해 주니 너무 편했다”며 고마움을 전했다.

한편 시 자원봉사단체협의회는 코로나19 사태를 함께 이겨내고자 결식 우려 취약 계층에 밑반찬 및 수제 마스크, 손소독제 나눔과 시장 상인을 위한 농산물 구매, 소상공인 착한 선결제 운동 동참 등 다양한 활동을 펼치고 있다.

영남취재본부 최순경 기자 tkv0122@asiae.co.kr