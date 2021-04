코스피, 미 증시 훈풍에 상승세...외국인 나흘째 순매수

[아시아경제 박지환 기자] 국내 증시가 장초반 미국 증시 훈풍 영향으로 상승세다. 특히 외국인들은 4거래일 연속 순매수에 나서며 시장을 이끌고 있다.

6일 코스피는 오전 9시17분 기준 전 거래일 대비 0.42%(13.19포인트) 상승한 3134.02를 가리키고 있다. 이날 증시는 전날보다 0.10% 오른 3123.80에 출발했다.

투자자별로는 외국인이 1709억원 순매수하며 지수를 이끌고 있다. 4거래일 연속 '사자' 행렬을 이어오고 있는 중이다. 개인도 장초반에는 순매수로 힘을 보탰지만 이내 순매도로 전환했다. 기관투자자들은 1137억원 순매도 중이다.

시가총액 상위 10위 종목 중에서는 등락이 엇갈렸다. 카카오 카카오 035720 | 코스피 증권정보 현재가 529,000 전일대비 27,000 등락률 +5.38% 거래량 552,535 전일가 502,000 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 카카오커머스, 지난해 영업익 1595억… 전년 대비 110%↑코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감기관 순매도 지속…코스피3110선 등락 close 의 상승폭이 4.98%로 가장 컸다. NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 386,500 전일대비 9,500 등락률 +2.52% 거래량 429,522 전일가 377,000 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착 close (3.32%), SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 144,500 전일대비 1,500 등락률 +1.05% 거래량 1,425,526 전일가 143,000 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감기관 순매도 지속…코스피3110선 등락은성수 "공매도 재개, 이달 20일 시스템 시범운영" close (1.40%), 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 86,000 전일대비 600 등락률 +0.70% 거래량 5,123,705 전일가 85,400 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 하만, JBL 출시 75주년 고객감사 행사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감한미글로벌, 삼성전자와 181억 규모 품질감리 용역 체결 close (0.59%) 기아 기아 000270 | 코스피 증권정보 현재가 85,800 전일대비 300 등락률 +0.35% 거래량 636,330 전일가 85,500 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착기아차, 5일 기업설명회 개최 close (0.12%) 등의 순이었다. 현대차 현대차 005380 | 코스피 증권정보 현재가 232,500 전일대비 1,500 등락률 -0.64% 거래량 204,160 전일가 234,000 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감기관 순매도 지속…코스피3110선 등락코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속 close (-0.85%)와 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 748,000 전일대비 2,000 등락률 -0.27% 거래량 6,182 전일가 750,000 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속코스피, 외국인·기관 순매도에 약세 close (-0.40%), 셀트리온 셀트리온 068270 | 코스피 증권정보 현재가 306,500 전일대비 1,500 등락률 -0.49% 거래량 223,906 전일가 308,000 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 기관 순매도 지속…코스피3110선 등락외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착 close (-1.30%) 등은 내렸다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.05%(0.51포인트) 하락한 969.26을 가리키고 있다. 이날 지수는 전 거래일 대비 0.14%(1.34포인트) 오른 971.11로 출발했지만, 하락 전환했다.

코스닥에서는 개인 홀로 617억원 순매수했다. 외국인과 기관은 각각 535억원, 31억원 순매도했다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 128,500 전일대비 200 등락률 +0.16% 거래량 233,852 전일가 128,300 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감기관 순매도 지속…코스피3110선 등락코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속 close (-1.17%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 144,300 전일대비 1,000 등락률 -0.69% 거래량 43,829 전일가 145,300 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속코스피, 외국인·기관 순매도에 약세 close (-0.89%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 323,900 전일대비 2,000 등락률 +0.62% 거래량 4,092 전일가 321,900 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감기관 순매도 지속…코스피3110선 등락코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속 close (-0.19%) 등이 하락했다. 반면 카카오게임즈 카카오게임즈 293490 | 코스닥 증권정보 현재가 52,600 전일대비 200 등락률 +0.38% 거래량 107,096 전일가 52,400 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환 close (0.59%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,650 전일대비 350 등락률 -0.97% 거래량 216,272 전일가 36,000 2021.04.06 09:52 장중(20분지연) 관련기사 코스피, 외국인·개인 순매수세에 상승마감기관 순매도 지속…코스피3110선 등락코스피, 오전 중 외국인·기관 순매도에 약세 지속 close (0.14%) 등은 상승했다.

간밤 미국 뉴욕증시는 경제지표 호조에 힘입어 일제히 상승 마감했다. 5일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 다우존스30 산업평균지수는 전 거래일보다 373.98포인트(1.13%) 오른 3만3527.19에, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500 지수는 58.04포인트(1.44%) 상승한 4077.91에 거래를 마쳤다. 기술주 중심의 나스닥 지수는 225.49포인트(1.67%) 오른 1만3480.11에 장을 마감했다. 다우존스 30 산업평균지수와 S&P500지수는 사상 최고치로 마감했다.

김유미 키움증권 이코노미스트는 "국내 증시는 어닝 시즌을 앞두고 업종, 종목별로 차별화 흐름을 보일 것으로 예상된다"며 "미국 장기물 금리 안정화와 달러 약세는 국내 증시에 긍정적일 것으로 예상된다"고 밝혔다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr