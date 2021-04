[아시아경제 송승섭 기자]신협중앙회에서 처음으로 해외 체크카드를 출시했다고 6일 밝혔다.

체크카드는 개인카드 4종과 법인카드 2종으로, 선호도가 높은 신협 체크카드에 해외 결제 기능을 더하는 식으로 만들어졌다. 온·오프라인 해외결제와 금융자동화기기(CD·ATM) 이용이 가능하다.

인근 지역 신협이나 자체 모바일 플랫폼인 ‘온(ON)뱅크’에서 발급받을 수 있고 별도 연회비는 없다.

첫 해외 체크카드 출시를 기념해 프로모션도 진행된다. 15일부터 2달간 신협 해외 체크카드로 30만원 이상을 결제하면 추첨을 통해 320만원 상당의 골드바, 50만원 백화점 상품권 등을 증정한다.

송재근 신협중앙회 신용공제사업 대표이사는 “연회비 부담 없이 해외 결제 서비스와 다양한 국내 할인 혜택을 동시에 누릴 수 있어 최근 증가하는 해외 직구족에게 꼭 맞는 카드”라고 강조했다.

