조국 "민주당과 국민의힘 차이는 박주민과 주호영 차이"

[아시아경제 김초영 기자] 조국 전 법무부 장관이 최근 임대료를 낮춰 세입자와 재계약을 맺은 박주민 더불어민주당 의원을 거론하며 "민주당과 국힘 차이는 박주민과 주호영 차이"라고 언급했다.

조 전 장관은 4일 자신의 페이스북에 "둘 다 집 있는 임대인 또는 '가진 자'라는 점에서 똑같다고 비난하는 사람이 있겠지만, 분명 다르다. 당신이 임차인이라면 어느 임대인을 만나겠느냐"며 이같이 말했다.

조 전 장관은 "박주민은 새로운 임차인과 신규 계약을 맺으면서 보증금 3억을 1억으로 인하하고 월세를 9% 올렸는데, 왜 5% 이상 올렸냐는 이유로 비판을 받자 사과했다"며 "박영선 캠프 보직을 사퇴하고, 이어 월세를 9% 인하하는 재계약을 체결했다"고 설명했다.

그러면서 "주호영은 전세보증금을 23% 올린 것에 대한 비판이 있자, '시세에 맞춘 것이다. 낮게 받으면 이웃에게 피해가 간다'라고 답하고 만다"고 지적했다.

박 의원은 지난해 7월 '임대차 3법'이 통과되기 직전 자신이 보유한 서울 신당동 아파트의 임대료를 9.1% 올려 받은 사실이 뒤늦게 알려져 '내로남불'이라는 비판을 받았다.

그러자 박 의원은 "신규 계약이어서 주택임대차보호법상 전월세 전환율의 적용을 받지 않아 시세가 기준이 될 수밖에 없었다"고 해명한 뒤 박영선 민주당 서울시장 후보 캠프 홍보디지털본부장직에서 물러났다.

한편 주호영 원내대표도 지난해 서울 서초구 아파트의 전세보증금을 23.3% 인상한 사실이 알려져 논란이 일었다. 그는 지난 2일 MBC라디오 '김종배의 시선집중'에 출연해 "21대 국회가 개원하기 전인 작년 5월이었고, 부동산값이 폭등하거나 전세보증금이 대폭 올라가기 전의 일"이라면서 "새로운 세입자가 들어오면서 주위 시세에 맞춰 했던 것"이라고 선을 그었다.

