[아시아경제 이승진 기자] 롯데칠성음료가 ‘레쓰비 그란데’의 세번째 제품 ‘레쓰비 그란데 아메리카노’를 출시했다고 5일 밝혔다.

‘레쓰비 그란데’는 롯데칠성음료가 RTD(즉석음료) 커피시장의 꾸준한 성장세와 가성비에 주목해 출시한 브랜드로 ‘레쓰비’를 500㎖ 페트로 즐길 수 있게 한 대용량 제품이다. 패키지는 커피색의 라벨로 기존의 제품과 구별 가능하게 했으며, 제품의 특성을 직관적으로 표현했다.

이번 신제품은 아메리카노 특유의 깔끔하고 풍부한 커피맛을 그대로 담아 깔끔한 맛을 담았다. 이로써 ‘레쓰비 그란데’는 부드러운음 강조한 ‘레쓰비 그란데 라떼’, 헤이즐넛 향을 느낄 수 있는 ‘레쓰비 그란데 헤이즐넛’, ‘레쓰비 그란데 아메리카노’까지 총 3종의 ‘레쓰비 그란데’ 라인으로 소비자들의 선택의 폭을 넓혔다.

