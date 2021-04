코스피, 외국인·기관 순매도에 약세

[아시아경제 이민지 기자]외국인과 기관의 순매도세에 코스피가 하락 전환했다.

5일 오전 9시 13분 코스피는 전 거래일 대비 0.13%(4.04포인트) 하락한 3108.76을 가리키고 있다. 이날 코스피는 전 거래일 대비 0.27%(8.43포인트) 오른 3121.21로 출발했지만 하락 전환했다. 투자자 동향을 보면 기관이 1470억원, 외국인은 441억원어치 주식을 팔아치웠다. 개인은 홀로 1937억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 85,100 전일대비 300 등락률 +0.35% 거래량 5,411,354 전일가 84,800 2021.04.05 09:29 장중(20분지연) 관련기사 당장 다음 주입니다! 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!!갤럭시 버즈 프로, '아디다스 오리지널스 스페셜 팩' 한정 판매… 27만9000원외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아 close 는 전 거래일 대비 0.59% 오른 8만5300원을 가리키고 있다. SK하이닉스(1.06%), LG화학 LG화학 051910 | 코스피 증권정보 현재가 824,000 전일대비 4,000 등락률 -0.48% 거래량 54,413 전일가 828,000 2021.04.05 09:29 장중(20분지연) 관련기사 전기차 시장 키우는 미국…배터리 업계의 딜레마美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착美 ITC "SK 특허소송 문제없다"(종합) close (0.24%), 카카오(0.20%)도 상승했다. 반면 현대차(-0.43%), 삼성바이오로직스 삼성바이오로직스 207940 | 코스피 증권정보 현재가 729,000 전일대비 15,000 등락률 -2.02% 거래량 11,703 전일가 744,000 2021.04.05 09:29 장중(20분지연) 관련기사 외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아다가오는 1분기 실적시즌 챙길 것 세 가지는美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착 close (-1.48%), 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 654,000 전일대비 14,000 등락률 -2.10% 거래량 80,604 전일가 668,000 2021.04.05 09:29 장중(20분지연) 관련기사 전기차 시장 키우는 미국…배터리 업계의 딜레마美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항 close (-1.50%)는 하락했다.

같은 시각 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.25%(2.46포인트) 하락한 967.63을 가리키고 있다. 이날 코스닥지수는 전 거래일 대비 0.10%(0.95포인트) 오른 971.04로 출발했지만, 하락 전환했다. 투자자 동향을 보면 기관과 외국인이 각각 12억원, 421억원어치 주식을 팔았다. 개인은 홀로 440억원어치 주식을 사들였다.

시가총액 상위종목을 보면 셀트리온헬스케어 셀트리온헬스케어 091990 | 코스닥 증권정보 현재가 130,100 전일대비 2,800 등락률 -2.11% 거래량 182,864 전일가 132,900 2021.04.05 09:29 장중(20분지연) 관련기사 美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항 close (-1.35%), 셀트리온제약 셀트리온제약 068760 | 코스닥 증권정보 현재가 147,300 전일대비 1,800 등락률 -1.21% 거래량 23,549 전일가 149,100 2021.04.05 09:29 장중(20분지연) 관련기사 美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항 close (-0.80%), 펄어비스 펄어비스 263750 | 코스닥 증권정보 현재가 320,900 전일대비 4,300 등락률 -1.32% 거래량 5,832 전일가 325,200 2021.04.05 09:29 장중(20분지연) 관련기사 美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환外人 순매수에 코스피·코스닥 모두 순항 close (-0.95%), 에이치엘비 에이치엘비 028300 | 코스닥 증권정보 현재가 35,950 전일대비 1,050 등락률 -2.84% 거래량 336,268 전일가 37,000 2021.04.05 09:29 장중(20분지연) 관련기사 美인프라 투자 훈풍…코스피, 外人·기관 순매수에 3100 안착에이치엘비, 주가 3만 7150원.. 전일대비 -2.62%외인·기관 쌍매수에 상승출발…코스피 3100 재탈환 close (-2.84%) 등도 하락했다.

서정훈 삼성증권 연구원은 “국내 증시는 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 85,100 전일대비 300 등락률 +0.35% 거래량 5,411,354 전일가 84,800 2021.04.05 09:29 장중(20분지연) 관련기사 당장 다음 주입니다! 대기업 간 빅딜 “삼성-LG” 관련 최대 수혜 株!!갤럭시 버즈 프로, '아디다스 오리지널스 스페셜 팩' 한정 판매… 27만9000원외국인, 3주만에 '사자' 전환…삼성전자 가장 많이 담아 close 의 잠정 실적발표를 시작으로 본격적인 실적 시즌에 진입하게 되는 가운데 국내 기업의 실적은 향후 더 개선될 여지가 많다”며 “유통, 여행, 레저 등 경제활동 재개 수혜 주에 대한 투자심리가 개선될 것으로 보인다”고 말했다.

이민지 기자 ming@asiae.co.kr