[아시아경제 박소연 기자]한화투자증권 우선주가 장초반 강세다.

5일 오전 9시16분 기준 한화투자증권우는 유가증권 시장에서 전 거래일 대비 1550원(14.76%) 오른 1만2050원에 거래되고 있다.

한화투자증권은 두나무의 일부 지분을 보유하고 있어 관련주로 분류된다.

박소연 기자 muse@asiae.co.kr