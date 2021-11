[특징주] 한화투자증권, 두나무 지분가치 부각에 급등

[아시아경제 황준호 기자] 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 270 등락률 +4.89% 거래량 16,432,002 전일가 5,520 2021.11.17 10:45 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락권희백 한화證 대표, 친환경 캠페인 '고고챌린지' 참여백화점상품권·세탁기 등 증정…한화證 연금저축·IRP 고객 이벤트 close 의 주가가 17일 증시에서 급등했다.

이날 오전 10시22분 현재 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 270 등락률 +4.89% 거래량 16,432,002 전일가 5,520 2021.11.17 10:45 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락권희백 한화證 대표, 친환경 캠페인 '고고챌린지' 참여백화점상품권·세탁기 등 증정…한화證 연금저축·IRP 고객 이벤트 close 우선주의 주가는 10.69% 오른 1만4500원에 거래되고 있다. 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 270 등락률 +4.89% 거래량 16,432,002 전일가 5,520 2021.11.17 10:45 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락권희백 한화證 대표, 친환경 캠페인 '고고챌린지' 참여백화점상품권·세탁기 등 증정…한화證 연금저축·IRP 고객 이벤트 close 의 주가도 4.71% 오른 5780원에 기록하고 있다.

이날 증시에서는 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 270 등락률 +4.89% 거래량 16,432,002 전일가 5,520 2021.11.17 10:45 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락권희백 한화證 대표, 친환경 캠페인 '고고챌린지' 참여백화점상품권·세탁기 등 증정…한화證 연금저축·IRP 고객 이벤트 close 이 보유한 두나무 지분가치가 부각되면서 해당 종목의 주가가 올라갔다.

한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 270 등락률 +4.89% 거래량 16,432,002 전일가 5,520 2021.11.17 10:45 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락권희백 한화證 대표, 친환경 캠페인 '고고챌린지' 참여백화점상품권·세탁기 등 증정…한화證 연금저축·IRP 고객 이벤트 close 은 전날 3분기 사업보고서에서 업비트 운영사 두나무 지분 6.14%(206만9450주)를 보유하고 있다고 밝혔다.

한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 270 등락률 +4.89% 거래량 16,432,002 전일가 5,520 2021.11.17 10:45 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락권희백 한화證 대표, 친환경 캠페인 '고고챌린지' 참여백화점상품권·세탁기 등 증정…한화證 연금저축·IRP 고객 이벤트 close 이 올해 2월 두나무 주식을 살 때 당시 두나무 기업가치는 약 1조원이었으나, 현재 장외가 기준 두나무 시가총액은 약 18조4000억원으로 늘어났다. 한화투자증권 한화투자증권 003530 | 코스피 증권정보 현재가 5,790 전일대비 270 등락률 +4.89% 거래량 16,432,002 전일가 5,520 2021.11.17 10:45 장중(20분지연) 관련기사 기관·외국인 ‘팔자’에 …코스피 0.8%대 하락권희백 한화證 대표, 친환경 캠페인 '고고챌린지' 참여백화점상품권·세탁기 등 증정…한화證 연금저축·IRP 고객 이벤트 close 의 두나무 지분가치도 이에 따라 600억원 상당에서 1조원 이상으로 늘어난 것으로 보인다.

황준호 기자 rephwang@asiae.co.kr