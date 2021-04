신규 확진 사흘연속 500명대…백신 접종후 사망 2건 늘어(상보)

지역발생 533명, 해외유입 25명

백신 1차 접종 누적 91만명 넘겨

[아시아경제 김지희 기자] 2일 국내 코로나19 신규 확진자 수가 558명으로 집계됐다. 사흘 연속 500명대 기록이다.

중앙방역대책본부(방대본)는 이날 0시 기준으로 국내 코로나19 신규 확진자가 558명 늘어 누적 10만4194명이라고 밝혔다. 감염경로를 보면 지역발생이 533명, 해외유입 사례는 25명으로 나타났다.

지역별로는 서울에서 165명, 경기에서 156명이 확진 판정을 받았다. 인천에서는 22명이 코로나19 양성 판정을 받아 수도권 확진자는 343명을 기록했다. 비수도권 지역의 경우 부산에서 35명으로 여전히 많은 확진자가 나왔고, 이어 경북 28명, 대전·충북 각 19명, 경남 18명, 대구 17명, 전북 15명, 강원 10명, 세종·충남 8명, 울산 7명, 제주 4명, 광주·전남 각 1명 등으로 나타났다. 모든 지역에서 확진자가 추가로 발생했다.

코로나19 누적 사망자는 전날보다 2명 증가해 1737명이 됐다. 병세가 심한 위중증 환자는 전날보다 6명 줄어 101명이다. 완치 판정을 받아 격리해제된 환자는 422명 늘어 9만5861명이다.

이날 의심신고 검사자 수는 4만992건, 수도권 임시선별검사소 검사수는 3만3588건이다. 수도권 임시 선별검사소에서는 72명의 확진자가 확인됐다.

한편 코로나19 예방접종 대응 추진단은 이날 0시 기준 신규 1차 접종자는 3만6125명으로 총 91만4069명이 1차 접종을 완료했다고 전했다. 2차 신규 접종자는 6881명으로 누적 1만9855명을 기록했다. 현재까지 아스트라제네카 백신 접종은 83만4226명, 화이자 백신은 7만9843명이다.

코로나19 예방접종 후 이상반응으로 의심돼 신고된 사례는 전날보다 124건 늘어 총 1만821건이 됐다. 새롭게 보고된 이상반응 사례 중 아나필락시스 의심 사례가 1건, 중증 의심 사례는 2건이다. 사망 사례는 2건 늘었다. 나머지는 근육통, 두통 등 경증이다.

김지희 기자 ways@asiae.co.kr