[아시아경제 이동우 기자] 청와대는 1일 국가안전보장회의(NSC) 상임위원회 회의를 열고 한반도 지역 안보정세를 점검하고 평화 정착을 위한 유관국들과의 협력 노력 강화의 필요성에 공감했다.

이날 회의는 서훈 국가안보실장이 한미일 안보실장 협의를 위해 미국을 방문하면서 정의용 외교부 장관이 주재했다고 청와대는 전했다.

참석자들은 특히 한미 외교·국방장관회담, 안보실장 방미 등으로 양국이 긴밀한 협의를 하고 있다는 점을 높이 평가했다.

청와대는 이를 바탕으로 포괄적인 대북전략의 조속한 마련을 위해 노력하기로 했다고 전했다.

참석자들은 또 미얀마 사태와 관련해 미얀마 군경이 자국 국민 사상 등 용납할 수 없는 폭력을 행사하고 있는 것에 대해 강력히 규탄하고 유혈 진압을 즉각 중단할 것을 촉구했다.

현지에 있는 한국 국민과 진출기업의 안전 확보를 위한 대책을 강구하기로 했다.

