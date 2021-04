수협회장 "수산인, 코로나 극복 선도"

1일 경북 포항서 '제10회 수산인의 날' 기념식 개최

[세종=아시아경제 문채석 기자] 임준택 한국수산산업총연합회장 겸 한국수산업협동조합(수협)중앙회장은 1일 '제10회 수산인의 날' 기념식에서 "수산인은 코로나 극복을 선도하고 대한민국의 새로운 미래를 열어가는 주역이 될 것"이라고 당부했다.

이날 포항시청 대잠홀에서 열린 기념식엔 문성혁 해양수산부 장관, 이철우 경상북도지사, 이강덕 포항시장, 홍문표 국회의원, 김병욱 국회의원, 임 회장 등 70여명이 참석했다. 정부의 코로나19 방역 지침에 따라 참석자를 제한하고 유튜브를 통해 생중계했다.

임 회장은 "한국 수산의 푸른 미래는 우리 수산인들의 손에 달려 있다"며 "풍요로운 바다 보전을 통해 어촌과 국민들의 행복을 실현할 수 있다"고 강조했다.

또 "'깨끗한 바다, 희망찬 어촌'을 실현함으로써 우리 수산인은 코로나 극복을 선도하고 대한민국의 새로운 미래를 열어가는 주역이 될 것"이라고 말했다.

문재인 대통령은 축하 영상을 통해 코로나19에도 수산업 발전을 위해 힘쓴느 어업인들에게 감사의 메시지를 전했다. 문 대통령은 "겨울 바다에 얼고 녹기를 반복하며 깊은 맛을 더하는 과메기처럼 우리 수산업도 위기를 이겨내며 더욱 단단해질 것"이라고 했다.

문 장관은 "수산업의 가치를 높이고, 살고 싶은 어촌을 만들기 위해 정부가 같이 뛸 것"이라며 "선배들로부터 전해진 도전정신을 바탕으로 어촌에서 새 희망을 찾자"고 했다.

