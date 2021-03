"무형유산 디지털 아카이브 사진·영상·음원 활용 가능해"

국립무형유산원은 국제무형유산영상축제의 하나로 오는 7월 1일부터 16일까지 무형유산 사용자제작콘텐츠(UCC) 공모를 한다. 주제는 치유와 위안에 대한 무형유산 이야기. 무형유산 관련 정서 휴식(ASMR), 전승 활동, 전승자의 삶과 철학, 체험·교육 활동 등 세부 주제를 자유롭게 정해 10분 내외 분량으로 제작·제출하면 된다. 관계자는 "무형유산 디지털 아카이브에 있는 사진·영상·음원 등을 활용할 수 있다"라고 했다. 국제무형유산영상축제 누리집에서 출품신청서를 내려받아 사무국 전자우편으로 응모하면 된다. 수상작은 8월 말 발표된다. 자세한 내용은 문화재청과 국립무형유산원 누리집 참조.

