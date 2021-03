한샘몰, 현대리바트, 29CM, 텐바이텐 등 혜택

[아시아경제 기하영 기자]하나카드는 집 꾸미기 결제 혜택을 모은 '내일은 집 꾸미기 만렙' 이벤트를 4월 한 달간 진행한다고 31일 밝혔다.

우선 인테리어 종합 쇼핑몰과 결제 혜택 이벤트를 진행한다. ▲한샘몰에서 400만원 이상 결제 시 최대 20만원 할인 ▲현대리바트 50만원 이상 결제 시 최대 15만원 할인을 받을 수 있다.

홈오피스, 홈스쿨 등을 위한 유명 온라인 편집숍 할인도 제공한다. ▲29CM 10·20만원 이상 결제 시 5000·1만원 할인 ▲텐바이텐 5만원 이상 결제 시 5000원 할인 혜택을 받을 수 있다.

기하영 기자 hykii@asiae.co.kr