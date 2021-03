어려운 이웃 위해 1억4000여만 원 상당 방풍 재킷 후원

[아시아경제 박종일 기자] 서울 강서구(구청장 노현송)는 31일 오전 구청장실에서 경동건설산업(회장 김성수)으로부터 이웃돕기 성품을 전달받았다.

전달받은 성품은 방풍 재킷 900벌로 서울사회복지공동모금회를 통해 장애인시설과 기초생활수급자 등 지역 내 어려운 이웃에게 전달될 예정이다.

노현송 구청장은 “어려운 시기에도 주위를 둘러보고 도움의 손길을 베풀어 주신 경동건설산업에 감사드린다”며 “기탁해 주신 성품은 지역 내 어려운 이웃들에게 잘 전달하겠다”고 말했다.

