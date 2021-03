4월도 배당주 하기 좋은 계절…외국인과 연기금 "일찌감치 담고 있네""

[아시아경제 이선애 기자] 통상적으로 시장은 연말 배당을 앞둔 9~10월을 배당주 투자의 적기로 보지만, 배당금을 받고 재투자가 이뤄지는 4월 수익률이 가장 양호하다는 분석이 나왔다. 배당주 수익률에 관심이 많은 외국인과 연기금 장바구니에는 이미 알짜 배당주 종목이 포진돼 있다.

31일 한국거래소에 따르면 이달 들어 전일까지 외국인의 순매수 상위 종목은 포스코, KB금융, TIGER MSCI Korea TR, SK텔레콤, 신한지주, 엔씨소프트, 삼성화재, KODEX MSCI Korea TR, 하나금융지주, HMM 등 순으로 집계됐다. 연기금 장바구니에도 아모레퍼시픽, 현대제철, 금호석유, 포스코, 한국조선해양, 하이트진로, 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, GS건설, KT 등 순으로 담겨있다.

SK텔레콤과 하나금융지주, KT, 포스코 등은 최근 다수의 증권 전문가들이 뽑은 알짜 배당 종목이다. 더불어 KB금융은 삼성전자와 SK하이닉스, 현대차, 포스코 등과 더불어 대표적으로 배당액이 큰 상위 5개 종목으로 꼽힌다.

전일 코스피 고배당50지수는 0.89% 오른 2617.88로 마감했다. 올 들어 15.31% 올랐다. 3월 들어 장이 횡보하는 가운데서도 10.95% 오르며 시장 대비 강세를 나타냈다. 금리가 급등하는 시기에는 배당 매력이 약해지기 때문에 배당주가 약세를 보인다는 기존과는 맞지 않는 흐름을 보인 것이다. 이재선 하나금융투자 연구원은 "성장주발 변동성 장세에서 배당주의 매력이 오히려 높아졌기 때문으로 분석된다"며서 "실제로 배당주는 변동성 상승 국면이었던 2015년, 2016년, 2018년, 2021년에 코스피보다 높은 수익률을 보였다"고 설명했다.

특히 그는 외국인과 연기금이 주목하는 4월이 수익률이 가장 양호해 투자 적기라고 판단한다. 이 연구원은 "현재 구간에서 배당주 투자 전략은 적합하다"면서 "2014년 이후 코스피의 4월 평균 수익률은 3.1%였지만 코스피200 고배당지수는 4.7%로 더 높았고, 수익률이 가장 양호했다"고 강조했다. 7월(1.7%), 9월(1.3%), 10월(1.3%), 11월(1.7%)을 제외하고는 코스피200 고배당지수의 월 평균 수익률은 모두 마이너스였다.

국내 상장사들의 이익 증가 추세도 배당주의 매력을 높인다. 코스피의 올해 순이익 컨센서스(증권사 추정치 평균)는 지난해보다 62.2% 늘어난 137조원이다. 기업들의 이익 증가에 배당액도 비례적으로 증가할 가능성이 크다. 게다가 그동안 국내 기업들은 배당 확대에 소극적이었지만 올해를 기점으로 달라지는 양상이다.

실제로 코스피 상장사 기준 연초 대비 배당액 추정치는 증가 추세다. 올해 배당액 증가율은 전년 동기 대비 5.6% 상승한 31조8000억원으로 예상된다. 세금, 영업비용, 설비투자액을 제외하고 남은 현금을 지칭하는 잉여현금흐름(FCF)은 대표적으로 배당여력을 나타내는 지표로, 올해 코스피 FCF는 가장 비중이 큰 삼성전자를 제외하더라도 개선되는 추세다.

하나금융투자는 배당 매력이 큰 배당주 18개를 추천했다. 과거 3년 코스피 10년 평균 배당 수익률(1.53%)을 상회하고 배당 성향이 20% 이상, 올해와 내년 현금 배당액 및 순이익 예상 증가 등을 조합했다. 종목은 SK텔레콤, 하나금융지주, KT&G, 삼성화재, KT, 삼성카드, 제일기획, 한전KPS, 휴켐스, 삼성전자, 현대차, 포스코, 한온시스템, 코웨이, 쌍용양회, KPX케미칼, 에코마케팅, 청담러닝 등이다.

코스피200 고배당·중간 및 분기 배당 테마로 분류되는 SK텔레콤과 하나금융지주의 올해 현금 배당 수익률은 각각 3.8%, 5.8%로 예상된다. 코스피200 고배당 테마로 분류된 KT&G와 KT의 경우 각각 6.0%, 5.0%의 현금 배당 수익률이 기대된다. 중간 분기 배당 종목으로 분류된 포스코의 현금 배당 수익률 예상치는 3.0%다.

이선애 기자 lsa@asiae.co.kr