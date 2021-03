"독도는 일본 땅"…日 고교 교과서 검정 통과

[아시아경제 권재희 기자] 일본 문무과학성이 30일 발표한 고교 역사교과서 검정 결과 대부분의 교과서에서 일본 정부의 독도 영유권 주장이 실리게 됐다.

이날 요미우리신문에 따르면 검정 결과 심사를 통과한 296종의 교과서 중 역사총합(종합)(12종), 지리총합(6종), 공공(12종) 등 3개 사회과목 교과서 총 30종을 확인 결과 대부분의 교과서에서 '독도는 일본 고유의 영토'라고 기술돼 있는 것으로 파악됐다.

지리총합과 공공 교과서 18종에는 '독도는 일본의 고유 영토다' 혹은 '한국이 불법 점거하고 있다'라는 표현이 기술돼 있는 것으로 나타났다. 또 역사총합 12종은 대체로 독도가 일본 영토에 편입되는 과정을 기술했고, 일부 역사교과서가 독도는 일본 고유 영토라고 명기했다.

중국과의 영토분쟁 지역인 센카쿠(중국명 댜오위다오) 열도, 러시아와 분쟁 중인 쿠릴열도(일본명 북방영토) 등에 대해서도 영유권을 주장했다.

심사를 통과한 역사총합과 공공 교과서 가운데 영토·국경을 다루는 단원에서 독도와 북방영토, 센카쿠에 대한 기술을 두고 19개 교과서에 대해서는 "부적절"하다면서 수정을 요구하는 검정 의견이 붙었다.

앞서 2018년3월 일본 정부는 사실상 독도의 일본땅 주장을 필수적으로 명기하게 하는 이러한 학습지도 요령을 고시한 바 있다.

일본이 일방적인 독도 영유권 주장을 교과서에 싣고 학생들에게 가르치면 일제 강점기 징용이나 일본군 위안부 동원 등 역사 문제로 악화한 한일 관계를 더 어렵게 할 가능성이 있다는 지적이 제기된다.

한편, 역사총합에서 다뤄진 일본군 위안부 문제는 대부분 축소 기술됐다. 위안부 동원의 '강제성'을 기술한 교과서는 전체 12종 중 절반 이하였다.

권재희 기자 jayful@asiae.co.kr