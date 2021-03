경기도 '소비자분쟁 전문자문단' 운영한다

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 경기도가 한국소비자원과 함께 '소비자분쟁 전문자문단'을 운영하는 등 공공협력 모델 구축에 나선다.

경기도는 29일 수원 경기도청에서 한국소비자원과 '소비자권익 강화 협력을 위한 업무협약'을 체결했다고 밝혔다.

이재명 경기도지사는 이날 협약식에서 "앞으로 소비자 문제는 국가가 선심 쓰듯 하는 '보호'의 문제가 아니라 소비자의 권리, '주권'의 문제로 봐야 한다"며 "기업들이 서비스나 생산품을 공급할 때 분쟁이 생기더라도 웬만한 건 그냥 넘어갈 거라는 기대가 있는 것 같은데 아예 그런 기대를 못 하게 부적절한 공급으로 소비자가 피해를 입으면 그 이상 기업에 피해가 온다는 사실을 인지하게 하면 억울한 피해가 줄어들 것"이라고 강조했다.

이어 "억울한 소비자들이 신속하게 구제받고 공급자들이 부당이득을 취하지 않는 건전한 시장경제질서가 신속하게 자리 잡았으면 좋겠다"고 덧붙였다.

이희숙 한국소비자원장은 "경기도와 한국소비자원은 이미 오래전부터 소비자분쟁 해결과 소비자교육, 소비자정보 제공 등에 긴밀하게 협력해 왔고 많은 성과를 냈다"며 "특히 최근 경기대 1400여명의 기숙사비 21억여 원의 환급조치는 우리가 협력해야 하는 당위성을 보여준 사례이자 타 지자체에도 모범 사례가 되리라 생각한다"고 전했다.

두 기관은 이날 협약에 따라 주요 소비자 이슈 정보 공유 및 분쟁 해결을 위해 소비자분쟁 전문자문단을 운영하기로 했다.

또 ▲소비자 피해예방 콘텐츠 공동제작 및 홍보 ▲소비자교육 시민강사 양성 및 공동 활용 ▲소비자문제 공동 실태조사 등 건강하고 공정한 소비시장을 만들기 위해 협력하기로 했다.

도는 앞서 코로나19로 인해 새롭게 제기되는 소비자 분쟁에 대해 신속하고 공정한 피해구제가 필요하다고 보고 한국소비자원 전ㆍ현직 직원으로 구성된 '경기도 분쟁조정 전문자문단'을 지난해 9월 출범했다.

자문단은 출범 후 코로나19로 인한 집합 제한으로 한창 문제가 된 예식장 분쟁 해결에 총력을 기울여 지난해 234건의 합의 조정을 이끌어냈다.

도는 앞으로 헬스장 계약해지 등 피해 다발 민원에 대해서도 한국소비자원과 공동으로 대응해 생활 속에 만연하고 고질적인 소비자피해에 단호히 대처하고 신속ㆍ공정한 피해구제를 통해 공공협력의 선도적 모델을 만들어 갈 계획이다.

